Rissa fuori da un bar, 37enne ucciso a botte a Casazza

Un trentasettenne di origini ucraine è morto nella tarda serata di lunedì 19 agosto per le conseguenze di una rissa a Casazza, lungo via Nazionale, la statale 42 del Tonale che attraversa l’abitato. L’episodio attorno alle 22,30 davanti al «Rosy Bar»: immediato l’intervento di un’automedica e di un’ambulanza della Croce Blu di Gromo, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione, della compagnia di Clusone e del nucleo investigativo di Bergamo. Sono state sentite alcune persone che avrebbero assistito all’aggressione.

Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe stato picchiato da due uomini al culmine di una lite. Sarebbe stato colpito alla testa e poi sarebbe caduto a terra. La vittima, in Italia da una decina d’anni, abitava in un appartamento di fronte al locale: aveva lavorato come badante e poi come bracciante.