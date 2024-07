San Paolo d’Argon, frontale tra auto e furgone: ferita una donna

Schianto a San Paolo d’Argon nel primo pomeriggio di giovedì 25 luglio. In via Nazionale, verso le 13,30, all’altezza del centro commerciale Bennet, si sono scontrati frontalmente un’utilitaria Toyota e un furgone che stava effettuando delle consegne. Nell’incidente è rimasta ferita la conducente dell’auto, una donna di 69 anni, che è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo. Illeso il conducente del furgone.

Sul posto un’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco di Dalmine e della Centrale di Bergamo e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente. I vigili del fuoco, dopo aver collaborato con i sanitari all’estrazione della conducente dell’autovettura, hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa. Dopo l’incidente il traffico è andato in tilt ed è stato istituito il senso unico alternato per quasi due ore.