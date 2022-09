Sarta nel mirino dei ladri d’identità: resta senza corrente

Furto di identità, interruzione della corrente e infine l’attacco hacker alla Pec, la posta certificata. Una sequela di spiacevoli eventi per Marilena Margiotta, titolare del negozio di sartoria e abbigliamento per bambini «Zero in condotta» di via Aldo Moro ad Albano . L’attività è rimasta senza corrente nella giornata di martedì 20 settembre. Il negozio era aperto al pubblico, ma senza energia elettrica Margiotta non poteva lavorare e nemmeno vendere (il registratore di cassa non funziona manualmente). Un disagio che rappresenta il culmine di una serie di episodi negativi. Da luglio la società che gestisce il servizio di energia elettrica le ha sospeso il contratto. Il codice Pod del contatore del negozio di via Moro è stato intestato ad un’altra società.