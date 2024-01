Schianto tra un tir e un furgone, due feriti gravi a San Paolo d’Argon: strada riaperta alle 13

Due le persone ferite: un ragazzo di 28 anni e una uomo di 56, entrambi trasferiti in ospedale con l’elisoccorso, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e all’ospedale San Gerardo di Monza. I due uomini risultano in gravi condizioni, in prognosi riservata a causa dei traumi provocati dallo schianto frontale. Illeso ma in ospedale per accertamenti il conducente del tir.