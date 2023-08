Scontro fra auto e moto a Vigano San Martino, ferita 27enne

Una ragazza di 27 anni è rimasta ferita in modo serio un incidente stradale mercoledì 23 agosto a Vigano San Martino. L’incidente è avvenuto in via Nazionale, all’altezza del centro commerciale «Krystal». La giovane stava percorrendo via Nazionale da Lovere in direzione Bergamo, quando si è scontrata con un’auto che proveniva dalla direzione opposta. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la vettura, una Hyundai condotta da una donna, stesse svoltando verso il parcheggio del centro commerciale. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti l’elicoccorso, un’automedica e un’ambulanza e i carabinieri. La ragazza nell’impatto avrebbe riportato traumi seri alle gambe. Cosciente, è stata portata caricata sull’elicottero che è decollato in codice rosso per trasportarla all’ospedale Papa Giovanni. Illesa la conducente dell’auto.