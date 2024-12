Scontro in auto, paura per il pluricampione Michele Cadei

Ore di apprensione per il pluricampione bergamasco Michele Cadei. Il pilota motonautico di Cenate Sotto è stato coinvolto martedì sera 17 dicembre in un incidente stradale avvenuto a Milano. Un impatto violentissimo che ha distrutto la sua Audi Q3, su cui era alla guida da solo. lo scontro con una Bmw, Cadei è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele: non è in pericolo di vita, ma ha riportato forti traumi.

Papà da pochi giorni

Proprio questa settimana l’atleta bergamasco era diventato papà per la terza volta: è nata infatti Mia, bambina avuta con la moglie Sonia Carrara, a sua volta campionessa motonautica italiana nel 2019.

Michele Cadei, 50 anni di Casazza ma residente da anni a Cenate Sotto, è pluricampione italiano e internazionale di moto d’acqua. Nel suo palmarès figurano otto titoli italiani e due titoli internazionali. Per tre volte è stato vice campione mondiale e per quattro volte vice campione d’Europa. Il CONI lo ha premiato con 7 medaglie di bronzo al valore atletico. Accanto alla carriera di atleta affianca quella di dirigente sportivo. È presidente del Comitato regionale Lombardo della Federazione Italiana Motonautica. Ed è membro della commissione Cultura e Sport del CONI Lombardia per il quadriennio olimpico 2021-2024. Michele Cadei è anche istruttore regionale della Federazione Italiana Motonautica.