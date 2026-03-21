Trescore, incidente con due moto coinvolte. Due feriti, non gravi
I SOCCORSI. Poco prima delle 18 di sabato 21 marzo in via Brescia, una laterale della statale 42.
Trescore Balneario
Incidente a Trescore nel pomeriggio di sabato 21 marzo, in via Brescia, una laterale della statale 42. Con due motociclisti feriti, non in modo grave.
L’allarme è stato lanciato poco prima delle 18, sul posto due ambulanze e un’automedica, oltre ai vigili del fuoco: coinvolte due moto e, come detto, due feriti, di 25 e 48 anni, che per fortuna non sono in gravi condizioni. La dinamica è in fase d’accertamento da parte degli agenti della polizia locale.
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