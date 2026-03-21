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Cronaca / Valle Cavallina Sabato 21 Marzo 2026

Trescore, incidente con due moto coinvolte. Due feriti, non gravi

I SOCCORSI. Poco prima delle 18 di sabato 21 marzo in via Brescia, una laterale della statale 42.

Monica Armeli
Monica Armeli

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Trescore, incidente con due moto coinvolte. Due feriti, non gravi
Il luogo dell’incidente a Trescore

Trescore Balneario

Incidente a Trescore nel pomeriggio di sabato 21 marzo, in via Brescia, una laterale della statale 42. Con due motociclisti feriti, non in modo grave.

Trescore, incidente con due moto coinvolte. Due feriti, non gravi
L’intervento dei vigili del fuoco
Trescore, incidente con due moto coinvolte. Due feriti, non gravi
I rilievi della polizia locale

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 18, sul posto due ambulanze e un’automedica, oltre ai vigili del fuoco: coinvolte due moto e, come detto, due feriti, di 25 e 48 anni, che per fortuna non sono in gravi condizioni. La dinamica è in fase d’accertamento da parte degli agenti della polizia locale.

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