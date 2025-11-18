Cronaca / Valle Cavallina
Martedì 18 Novembre 2025
Scoperta una piantagione di marijuana casalinga a San Paolo d’Argon, denunciato 45enne
L’OPERAZIONE. In totale i carabinieri hanno sequestrato 1,3 kg di droga.
San Paolo d’Argon
A San Paolo d’Argon i carabinieri di Trescore Balneario hanno scoperto una coltivazione casalinga di marijuana e hanno denunciato un uomo di 45 anni già noto alle forze dell’ordine. L’operazione è avvenuta nel pomeriggio del 14 novembre.
Coltivazione in casa e sequestro di droga
Durante la perquisizione domiciliare, estesa anche al box auto dell’abitazione, i militari hanno rinvenuto piantine in fioritura, infiorescenze e marijuana già essiccata e confezionata, per un quantitativo complessivo di oltre 1,3 kg. Sono stati sequestrati anche materiali ritenuti idonei alla coltivazione e al confezionamento delle dosi.
Indagini in corso e denuncia
L’intera area adibita alla coltivazione è stata sottoposta a sequestro per ulteriori verifiche, finalizzate a ricostruire eventuali canali di approvvigionamento e la destinazione della droga sul territorio. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bergamo.
