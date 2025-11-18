Scoperta una piantagione di marijuana casalinga a San Paolo d’Argon, denunciato 45enne

A San Paolo d’Argon i carabinieri di Trescore Balneario hanno scoperto una coltivazione casalinga di marijuana e hanno denunciato un uomo di 45 anni già noto alle forze dell’ordine. L’operazione è avvenuta nel pomeriggio del 14 novembre.

Coltivazione in casa e sequestro di droga

Durante la perquisizione domiciliare, estesa anche al box auto dell’abitazione, i militari hanno rinvenuto piantine in fioritura, infiorescenze e marijuana già essiccata e confezionata, per un quantitativo complessivo di oltre 1,3 kg. Sono stati sequestrati anche materiali ritenuti idonei alla coltivazione e al confezionamento delle dosi.

Indagini in corso e denuncia