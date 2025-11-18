Burger button
Cronaca / Valle Cavallina
Martedì 18 Novembre 2025

Scoperta una piantagione di marijuana casalinga a San Paolo d’Argon, denunciato 45enne

L’OPERAZIONE. In totale i carabinieri hanno sequestrato 1,3 kg di droga.

Il sequestro di marijuana in casa a San Paolo d’Argon, in tutto 1,3Kg. Denunciato un 45enne.
San Paolo d’Argon

A San Paolo d’Argon i carabinieri di Trescore Balneario hanno scoperto una coltivazione casalinga di marijuana e hanno denunciato un uomo di 45 anni già noto alle forze dell’ordine. L’operazione è avvenuta nel pomeriggio del 14 novembre.

Coltivazione in casa e sequestro di droga

Durante la perquisizione domiciliare, estesa anche al box auto dell’abitazione, i militari hanno rinvenuto piantine in fioritura, infiorescenze e marijuana già essiccata e confezionata, per un quantitativo complessivo di oltre 1,3 kg. Sono stati sequestrati anche materiali ritenuti idonei alla coltivazione e al confezionamento delle dosi.

Indagini in corso e denuncia

L’intera area adibita alla coltivazione è stata sottoposta a sequestro per ulteriori verifiche, finalizzate a ricostruire eventuali canali di approvvigionamento e la destinazione della droga sul territorio. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Trescore Balneario
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Processo
Ambiente
inquinamento
Carabinieri