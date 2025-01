Si ribalta con il trattore a Cenate, ferito un 56enne

Un trattore si è ribaltato nel pomeriggio di sabato 18 gennaio. L’incidente in via Loreto, la strada che porta al Santuario, a Cenate Sotto, intorno alle 14.30: un uomo di 56 anni è rimasto ferito, fortunatamente non in maniera grave, mentre era al volante del mezzo e stava affrontando una curva. Avrebbe fatto tutto da solo, rimanendo incastrato nell’abitacolo.