Telefona al 112 per segnalare due sparatorie mai avvenute, denunciato

Il 31 ottobre scorso una telefonata al 112 e segnalava una sparatoria nel comune di San Paolo d’Argon . Una pattuglia della dei carabinieri di Trescore non riscontrava nulla di quanto segnalato. Da alcune testimonianze raccolte sul posto i militari capivano che si era trattato solo dello scoppio di alcuni petardi.

Il 2 novembre giungeva un’altra chiamata sempre per segnalare una nuova sparatoria, sempre a San paolo d’Argon. Anche questa volta i carabinieri non rilevavano nulla di anomalo.

A quel punto venivano avviate le indagini per risalire al responsabile delle chiamate, un 35enne, con precedenti di polizia, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per procurato allarme e sostituzione di persona, in quanto quando aveva effettuato la seconda telefonata fornendo generalità false.