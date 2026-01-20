Tra Carobbio e Gorlago: svegliati dai boati, l’allarme sui social. Ma è un mistero

Boati improvvisi, simili a esplosioni, hanno svegliato numerosi residenti tra Gorlago e Carobbio degli Angeli. Le segnalazioni, diffuse soprattutto attraverso i gruppi locali sui social network, parlano di botti forti e secchi, avvertiti anche a distanza e in alcuni casi accompagnati da leggere vibrazioni. Gli episodi più recenti sono stati registrati nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, quando i boati sono stati percepiti in modo netto in diverse zone dei due paesi. «Un rumore improvviso e fortissimo, sembrava un’esplosione» raccontano alcuni cittadini, mentre altri riferiscono di più scoppi ravvicinati nel giro di pochi minuti. Non si registrano danni a persone o strutture, né interventi dei soccorritori direttamente collegati agli episodi.

«Nelle cave? No, chiuse di notte»

Tra le prime ipotesi circolate vi era quella legata alle attività estrattive, ma questa pista sembrerebbe esclusa. Il sindaco di Zandobbio, Mosè Parigi, ha infatti chiarito che «nelle cave del territorio non si lavora di notte e non sono in corso brillamenti notturni», riducendo così il campo delle possibili spiegazioni, senza però eliminare del tutto il mistero. Esclusa anche l’ipotesi di un assalto a bancomat con l’utilizzo di gas esplosivo: non risultano segnalazioni di furti, né danni a sportelli automatici o edifici che possano far pensare a tentativi di questo tipo.

«Nessun riscontro»

Interpellati sulla vicenda, anche i sindaci di Gorlago e Carobbio degli Angeli hanno confermato di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali, né segnalazioni da parte delle forze dell’ordine o di altri enti. Sulla questione è intervenuto anche il comandante della polizia locale dell’Unione dei Colli, Fabio Masserini, che ha spiegato: «Al momento non abbiamo segnalazioni ufficiali. Non si può escludere che si sia trattato di petardi fatti esplodere da alcuni giovani». Anche a Trescore la polizia locale non ha ricevuto riscontri».