Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Cavallina
Martedì 20 Gennaio 2026

Tra Carobbio e Gorlago: svegliati dai boati, l’allarme sui social. Ma è un mistero

IL CASO. Da tempo sono segnalati dai residenti, ma pare che nei municipi nessuno sappia nulla.

Monica Armeli
Monica Armeli
Uno scorcio di Gorlago
Uno scorcio di Gorlago

Boati improvvisi, simili a esplosioni, hanno svegliato numerosi residenti tra Gorlago e Carobbio degli Angeli. Le segnalazioni, diffuse soprattutto attraverso i gruppi locali sui social network, parlano di botti forti e secchi, avvertiti anche a distanza e in alcuni casi accompagnati da leggere vibrazioni. Gli episodi più recenti sono stati registrati nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, quando i boati sono stati percepiti in modo netto in diverse zone dei due paesi. «Un rumore improvviso e fortissimo, sembrava un’esplosione» raccontano alcuni cittadini, mentre altri riferiscono di più scoppi ravvicinati nel giro di pochi minuti. Non si registrano danni a persone o strutture, né interventi dei soccorritori direttamente collegati agli episodi.

«Nelle cave? No, chiuse di notte»

Tra le prime ipotesi circolate vi era quella legata alle attività estrattive, ma questa pista sembrerebbe esclusa. Il sindaco di Zandobbio, Mosè Parigi, ha infatti chiarito che «nelle cave del territorio non si lavora di notte e non sono in corso brillamenti notturni», riducendo così il campo delle possibili spiegazioni, senza però eliminare del tutto il mistero. Esclusa anche l’ipotesi di un assalto a bancomat con l’utilizzo di gas esplosivo: non risultano segnalazioni di furti, né danni a sportelli automatici o edifici che possano far pensare a tentativi di questo tipo.

«Nessun riscontro»

Interpellati sulla vicenda, anche i sindaci di Gorlago e Carobbio degli Angeli hanno confermato di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali, né segnalazioni da parte delle forze dell’ordine o di altri enti. Sulla questione è intervenuto anche il comandante della polizia locale dell’Unione dei Colli, Fabio Masserini, che ha spiegato: «Al momento non abbiamo segnalazioni ufficiali. Non si può escludere che si sia trattato di petardi fatti esplodere da alcuni giovani». Anche a Trescore la polizia locale non ha ricevuto riscontri».

Per ora, dunque, il caso resta avvolto nel mistero. Nessuna conferma ufficiale, ma molte testimonianze di cittadini svegliati nel cuore della notte da rumori improvvisi. In attesa di chiarimenti, i botti notturni continuano a far discutere e a destare preoccupazione nelle comunità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gorlago
Carobbio degli Angeli
Zandobbio
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Politica
Enti locali
Mosè Parigi
Fabio Masserini
Polizia locale dell’Unione dei Colli