Travolto da un’auto mentre pedala, muore a soli 16 anni

Lutto a Cenate Sotto per la morte di Sofian Bahri, studente 16enne di origine marocchina rimasto coinvolto in un incidente in provincia di Mantova. È stato travolto nella notte tra sabato e domenica a Bagnolo San Vito: Sofian stava pedalando in sella di una bicicletta quando è stato centrato da un automobilista che non l’ha visto in tempo. Il giovane ha lottato tra la vita e la morte per tre giorni e martedì mattina è spirato agli Spedali Civili di Brescia dove era ricoverato. Giovedì è stata fatta l’autopsia sul corpo. La salma verrà poi portata lunedì al centro islamico di San Paolo d’Argon per un momento di preghiera, successivamente verrà trasferita in Marocco, nella città di Fquih Ben Salah, per la sepoltura nella tomba della famiglia.