Travolto da un’auto mentre tornava in bici dal lavoro, Albano piange Luca

Venerdì notte stava ritornando a casa con la sua bici, dopo il turno serale nell’azienda chimica «Polynt» di Scanzorosciate, quando in via Cavour ad Albano è stato travolto da una macchina. È morto sul colpo Luca Rossi, operaio 52enne del paese. Avrebbe compiuto 53 anni il 22 gennaio. La dinamica del tragico incidente è in corso di accertamento. Anche per la salma si attende il nulla osta del magistrato e la data del funerale non è stata ancora fissata.

L’incidente

Impressionante la scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori l’altra notte. L’auto che ha investito il ciclista, una Peugeot Gt, aveva la parte anteriore fracassata e anche il tettuccio. L’impatto è stato violentissimo, in prossimità dell’incrocio con via Galvani, tra la rotatoria e il supermercato «Carrefour». La Peugeot Gt era guidata da un 22enne del paese che viaggiava verso l’incrocio con la vecchia Statale 42. Nell’impatto il 52enne è stato sbalzato di circa 50 metri, la bicicletta (si sta chiarendo se l’uomo fosse in sella o camminava con la bici in mano) è stata trascinata fino a 100 metri più avanti dal punto dello scontro. La Peugeot Gt invece è finita a 150 metri più a sud, all’altezza della rotonda che regola l’incrocio con l’ex Statale.Gli airbag della vettura sono scattati e il conducente è rimasto illeso. Il giovane è stato portato comunque in ospedale per i test su alcol e droga. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Sul posto anche la polizia stradale di Treviglio. Il personale sanitario del 118 è intervenuto cercando di rianimare l’operaio, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Luca Rossi abitava in via Monte Grappa, nella zona collinare del paese. Lascia la fidanzata Roberta, i genitori, la sorella Andreina e il fratello Angelo.

L’auto

(Foto di Colleoni) La bici

«Ci hanno informati nella notte – racconta la sorella Andreina –, lui conosceva benissimo quel tragitto, lo faceva sempre per andare a lavorare, lavorava da tanti anni alla chimica di Scanzo. Era abituato a recarsi in ditta «Polynt» con la bicicletta e il suo zainetto. Gli dicevo sempre di andare in macchina, ma lui preferiva così per fare un po’ di movimento visto che il suo lavoro era sedentario».