Trescore, addio al barbiere e imprenditore Lacavalla

Trescore è in lutto per la morte di Antonio Lacavalla, 72enne residente in paese e originario di Bisceglie, in Puglia. Si è spento alle 22,30 del 6 maggio all’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo dove era ricoverato. Era molto conosciuto nella zona, in passato era stato barbiere in paese, in via Locatelli. Impegnato a lungo come imprenditore, Lacavalla è stato molto attivo nel movimento di Comunione e Liberazione. Nel 1984 è stato uno dei fondatori dell’istituto scolastico «La Traccia» di Calcinate, oltre che il primo presidente della Cpe, la cooperativa per l’educazione, il soggetto che in passato gestiva la scuola. La sua scomparsa lascia nel dolore la moglie Luisa e i figli Luciano, Marta, Eugenio e Caterina, tutti i familiari e i numerosi amici. La camera ardente da mercoledì mattina è allestita a casa, in via Rigamonti. L’ultimo saluto sarà sabato alle 10 nella parrocchiale.