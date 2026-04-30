Trescore, in fiamme furgone e bancali in ditta. Al vaglio le cause

Le fiamme si sono alzate dal cortile di un’azienda ortofrutticola alle porte di Trescore Balneario attorno alla mezzanotte di martedì 28 aprile. A prendere fuoco alcuni bancali di legno e poi anche un furgone utilizzato proprio per il trasporto della frutta e della verdura: il mezzo è stato avvolto dalle fiamme ed è andato completamente distrutto nell’incendio.

Al vaglio le telecamere

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, giunti con due autobotti e un’autoscala dal comando provinciale di Bergamo, ha evitato che il rogo raggiungesse anche un secondo furgone posteggiato nello stesso piazzale. L’incendio è stato dunque circoscritto e domato nel giro di un’ora. All’azienda sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Trescore e i loro colleghi del nucleo operativo del comando di Bergamo: sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire le cause dell’incendio ed escludere o meno l’ipotesi del dolo. Stando a quanto si è saputo, la proprietà dell’azienda non avrebbe ricevuto minacce: al vaglio ci sono comunque le immagini del sistema di videosorveglianza dell’impresa ortofrutticola, che potrebbero fornire elementi utili ai carabinieri.