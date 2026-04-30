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Cronaca / Valle Cavallina Giovedì 30 Aprile 2026

Trescore, in fiamme furgone e bancali in ditta. Al vaglio le cause

IL CASO. Il rogo nella notte nel cortile di un’azienda ortofrutticola. Indagano i carabinieri, sotto esame la videosorveglianza.

Fabio Conti
Fabio Conti Redattore
Trescore, in fiamme furgone e bancali in ditta. Al vaglio le cause
Le fiamme all’interno del piazzale, l’altra notte
(Foto di Nicola Sangalli)

Le fiamme si sono alzate dal cortile di un’azienda ortofrutticola alle porte di Trescore Balneario attorno alla mezzanotte di martedì 28 aprile. A prendere fuoco alcuni bancali di legno e poi anche un furgone utilizzato proprio per il trasporto della frutta e della verdura: il mezzo è stato avvolto dalle fiamme ed è andato completamente distrutto nell’incendio.

Al vaglio le telecamere

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, giunti con due autobotti e un’autoscala dal comando provinciale di Bergamo, ha evitato che il rogo raggiungesse anche un secondo furgone posteggiato nello stesso piazzale. L’incendio è stato dunque circoscritto e domato nel giro di un’ora. All’azienda sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Trescore e i loro colleghi del nucleo operativo del comando di Bergamo: sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire le cause dell’incendio ed escludere o meno l’ipotesi del dolo. Stando a quanto si è saputo, la proprietà dell’azienda non avrebbe ricevuto minacce: al vaglio ci sono comunque le immagini del sistema di videosorveglianza dell’impresa ortofrutticola, che potrebbero fornire elementi utili ai carabinieri.

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