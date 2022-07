Trescore, schianto in galleria: grave motociclista sbalzato di sella

Un motociclista di 41 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto sabato sera, attorno alle 22, a Trescore Balneario, lungo la variante alla statale 42 . La moto del quarantunenne si è schiantata contro un’autovettura all’interno della galleria Sant’Alessandro: l’impatto è stato particolarmente violento, tanto che il motociclista è stato sbalzato di sella, piombando sull’asfalto. Nell’impatto e nella successiva caduta il quarantunenne ha perso i sensi: immediato l’allarme al 112. Sul posto sono stati inviati i mezzi di soccorso: l’automedica e l’ambulanza del 118, oltre ai carabinieri per i rilievi. Proprio i carabinieri hanno avviato gli accertamenti di legge per ricostruire nei dettagli quanto avvenuto nella galleria e accertare eventuali responsabilità.