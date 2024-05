Trovato con 55 grammi di cocaina: arrestato un 25enne a Trescore Balneario

Il ragazzo è risultato anagraficamente residente nel Comune di La Spezia, ma non intendeva fornire il luogo di effettivo domicilio in zona: i carabinieri hanno però indagato e scoperto che il 25enne abita a Cenate Sotto. È scattata quindi un’altra perquisizione e in casa sono stati rinvenuti altri involucri di droga, per un totale di 40 grammi di cocaina oltre a bilancini di precisone e materiale per il confezionamento. Il giovane è stato quindi arrestato con l’accusa di spaccio.