Truffe agli anziani in Alta Val Seriana: presi due giovani a Casazza

Due giovani residenti in provincia di Napoli, uno di 20 e l’altro di 17 anni, sono stati denunciati per truffa agli anziani e ricettazione. Nella tarda mattinata di giovedì 26 luglio i carabinieri di Casazza li hanno intercettati in via Nazionale a Spinone al Lago su un’auto presa a noleggio. Sulla vettura i militari hanno trovato 3 collane in oro, un orecchino di perle, una spilla in oro, 2 orologi (un Sector e un falso Rolex), 3 telefoni cellulari e una ricevuta di vendita a un «compro oro» di Milano. Si ritiene che gli oggetti facciano parte di una serie di truffe ad anziani messe a segno in Lombardia. Si sta ora cercando di risalire ai legittimi proprietari.