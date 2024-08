Ucciso a Casazza fuori dal bar: salgono a due gli arresti

Salgono a due le persone arrestate per l’omicidio di Mykola Ivasiuk, ucraino di 37 anni morto durante una violenta lite la scorsa notte fuori da un bar di Casazza: si tratta di due italiani, il primo coinvolto nella rissa e il secondo accusato di favoreggiamento, per aver aiutato a scappare un uomo marocchino, pure coinvolto nella rissa e tuttora ricercato .

I carabinieri di Clusone stanno cercando di capire le cause del violento litigio, avvenuto all’esterno del «Rosy bar», lungo la strada statale che attraversa il paese della valle Cavallina. Mykola Ivasiuk ci abitava da una decina d’anni, così come sua madre e suo fratello. Venerdì 23 agosto sarà eseguita l’autopsia sulla salma, che poi verrà riaffidata ai familiari per i funerali.