A Colere s’insedia il nuovo sindaco e sono subito scintille

È partita tra le scintille la nuova amministrazione comunale di Colere, dopo le elezioni del 24 e 25 maggio che hanno affidato la guida del municipio ad Alex Belingheri, con il suo gruppo «Montagna Viva - Colere».

Giovedì 4 maggio, al Consiglio d’esordio, al momento della convalida degli eletti, il sindaco uscente Gabriele Bettineschi, oggi a capo della minoranza «A Cuore Colere», ha infatti presentato una contestazione scritta sulla possibile incompatibilità all’incarico di primo cittadino di Belingheri.

Il tema della compatibilità

Ha spiegato Bettineschi in una sala consiliare gremitissima che ha fatto sentire il suo vociare subito dopo la dichiarazione: «È socio della “Belingheri Cristoforo srl”, società che ha in appalto il servizio di spazzamento neve per conto del Comune. Per questa ragione il nostro gruppo voterà contro la compatibilità di Belingheri». Ha subito precisato l’ex primo cittadino, con a fianco Ruggero Piantoni e Chiara Barbieri: «È un’osservazione che facciamo per il bene dell’ente Comune: non vorremmo che poi risultino nulli tutti gli atti deliberati».

«Una polemica sterile»

Entrando nel merito della contestazione, Gabriele Bettineschi ha ricordato che quello con la «Belingheri Cristoforo srl» per il Comune è un rapporto del valore di quasi 103mila euro per il periodo dal 2025 al 2028. E ha chiesto al segretario comunale Gabriele Bondioni di acquisire agli atti la contestazione e ai componenti del Consiglio di prenderne atto e, soprattutto, di non procedere al voto della compatibilità di Alex Belingheri. Il sindaco, che aveva già indossato la fascia tricolore ha replicato: «L’appalto è dell’anno scorso e lui era il sindaco. È una polemica sterile, anche io mi sono documentato: è una società di cui sono socio di minoranza, non decido nulla. Il Comune ci ha affidato l’incarico poiché l’appalto era andato deserto. Se questa è la critica costruttiva che ha annunciato Bettineschi...».

La Giunta

Si è poi alzato, ha ringraziato la famiglia e quanti l’hanno sostenuto e ha prestato giuramento. Un momento solenne salutato dall’applauso della sala. Il sindaco ha poi annunciato la composizione della Giunta: vicesindaco è Fabio Belingheri, assessore a Bilancio e finanze, mentre Daniela Bendotti segue Servizi sociali e istruzione. Quindi le deleghe ai consiglieri di maggioranza: Paola Vardanega per Cultura e sostegno allo studio; Matteo Lazzaroni a Sport, turismo e associazioni; Mauro Belingheri a Edilizia e lavori pubblici; Flavio Piantoni a Sviluppo del comprensorio; Alessia Belingheri a Comunicazione e Servizi digitali.