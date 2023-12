Neve e lungo ponte, in Valle Seriana alberghi e b&b già vicini al sold out

Con questo ponte dell’Immacolata decolla, seppur dimezzata, la stagione sciistica 2023-24 e le Valli Seriana e di Scalve scaldano i motori per un inverno che si preannuncia più che buono. Che sia l’effetto novità dato dai nuovi impianti sciistici inaugurati il 30 novembre a Colere, o la scia lunga di quel fenomeno che, dal Covid in poi, ha portato i lombardi a riscoprire le Orobie, fatto sta che le prenotazioni parlano di alberghi, ostelli e b&b già quasi al completo.

La Rete Infopoint Promoserio registra già per l’imminente fine settimana festivo percentuali di occupazione importanti. I dati delle prenotazioni (raccolti fra una settantina di alberghi, b&b, ostelli, camping, ristoranti e rifugi), segnalano molti sold out, così come percentuali di occupazione al 90%, con un previsionale ottimo anche per campeggi, rifugi e ostelli per Natale, Capodanno ed Epifania. La durata media dei soggiorni si attesta su due o tre notti e il target di clientela prevalente è locale e lombarda, famigliare. «Una clientela di prossimità che in alcune strutture raggiunge anche la fascia dei giovani» spiegano da Promoserio. Rimane la tendenza alla prenotazione sotto data. Aperture previste anche per le piste di pattinaggio, a cui si aggiunge anche il ricchissimo calendario di eventi costantemente aggiornato sul sito valseriana.eu.

«I dati segnalano una positiva vitalità delle nostre località montane – dichiara Marco Migliorati, presidente di Promoserio – grazie a investimenti importanti e alla professionalità di tanti operatori. Il sold out di diverse strutture già per l’imminente ponte dell’Immacolata e le percentuali di occupazione davvero ottime, destinate ad aumentare, sono il miglior viatico per una stagione davvero cruciale, unitamente a un fattore meteo al momento positivo. Da non sottovalutare le moltissime richieste arrivate agli uffici in questi ultimi giorni, per prenotazioni in vista delle vacanze natalizie».

Le aperture stazione per stazione

Intanto il circo bianco è pronto a cominciare la sua stagione. Apre sicuramente giovedì 7 dicembre il Monte Pora dove saranno in funzione la seggiovia Pian del Termen, Valzelli, il tapis roulant Campo scuola Pian del Termen e Primi passi, mentre sabato e domenica anche la Cima Pora. A Selvino dal 7 garantito soltanto il campo scuola del Purito, mentre il resto delle stazioni seriane e scalvine apre domani: la Presolana, che garantisce l’apertura con la sciovia Donico, e la da poco inaugurata di Colere Infinite Mountain, dove saranno aperti tutti gli impianti esclusa la seggiovia biposto Capanno: la cabinobia d 10 posti, la nuova seggiovia 6 posti da Polzone a Cima Bianca e la triposto Corne Gemelle-Ferrantino. Intanto il 7 alle 17 Colere Infinite Mountain festeggia al bar Nevada l’inizio della stagione sciistica con uno spettacolo pirotecnico e Djset.

Gli impianti funzioneranno sì, ma solo per i pedoni e non per sciare a Lizzola: «Purtroppo – fanno sapere dalla Cooperativa Nuova Lizzola – le condizioni attuali della neve non permettono l’apertura in sicurezza delle piste da sci, ma il lavoro di produzione di neve continua durante le ore più fredde». Stesso discorso per gli Spiazzi di Gromo: qui dall’8 la seggiovia sarà in funzione, ma solo per salire al rifugio: niente sci per ora.