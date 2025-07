Pressing sul comprensorio, ora arriva la raccolta firme a Colere

Dopo che la questione era stata messa all’ordine del giorno del Consiglio comunale il 27 giugno, rinviato a data da destinarsi il giorno stesso in cui si sarebbe dovuto riunire, arriva una proposta, supportata da una raccolta firme, che chiede all’amministrazione di Colere di esprimersi sull’estensione della concessione alla Rs Impianti, passaggio necessario per dare vita al maxi comprensorio da 50 chilometri di piste che dovrebbe unire la stazione sciistica scalvina con quella di Lizzola. È supportata da oltre 130 firme di elettori del paese la richiesta presentata nelle scorse ore in municipio.