Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle di Scalve
Martedì 30 Settembre 2025

Valle di Scalve, lavori in «Via Mala». Chiude di notte la galleria Castagneti

IL CANTIERE. Dal 6 al 9 ottobre e dal 15 ottobre al 2 dicembre sarà interessata da un intervento di manutenzione straordinaria.

La galleria Castagneti
La galleria Castagneti

Francesco Ferrari

L’avvio dei lavori era stato annunciato per l’inizio di ottobre, e adesso ha anche una data precisa: da lunedì 6 ottobre la strada statale 294, per tutti nota come «Via Mala», che collega Angolo Terme alla valle di Scalve, sarà interessata dal cantiere che porterà alla manutenzione straordinaria e al ripristino degli investimenti in calcestruzzo alla galleria Castagneti.

La prima galleria che si incontra salendo dalla Val Camonica in direzione Dezzo di Scalve resterà chiusa completamente al traffico per diverse notti, al fine di consentire le lavorazioni messe in programma da Anas, ente gestore della strada: in particolare, da lunedì 6 a giovedì 9 ottobre e da mercoledì 15 ottobre a martedì 2 dicembre la galleria sarà inaccessibile ogni notte dalle 21,30 alle 5,30.

In tutto il periodo dei lavori – ovvero dal 6 ottobre al 2 dicembre – la galleria resterà invece percorribile a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, nelle restanti ore del giorno.

I percorsi alternativi

I percorsi alternativi per raggiungere la Valle di Scalve rimangono la provinciale 59, passando per Dosso, frazione di Azzone, o la statale 671, dal Passo della Presolana. Per ovviare al problema della strada chiusa, è stato annunciato anche un potenziamento delle strutture operative per garantire interventi tempestivi di emergenza-urgenza, deciso di concerto da forze dell’ordine ed enti che si occupano di soccorso, Prefetture di Bergamo e Brescia e punti di ricovero di riferimento.

«Ai cittadini chiediamo comprensione e senso di responsabilità – hanno scritto in un comunicato congiunto i sindaci dei quattro Comuni della valle, unitamente al presidente della Comunità montana –, ricordando che i disagi di oggi rappresentano un investimento sulla sicurezza e sullo sviluppo futuro delle nostre comunità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Azzone
Bergamo
Brescia
Colere
Economia, affari e finanza
Trasporti
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Politica
Enti locali
Ambiente
inquinamento
anas