Valle di Scalve, lavori in «Via Mala». Chiude di notte la galleria Castagneti

Francesco Ferrari

L’avvio dei lavori era stato annunciato per l’inizio di ottobre, e adesso ha anche una data precisa: da lunedì 6 ottobre la strada statale 294, per tutti nota come «Via Mala», che collega Angolo Terme alla valle di Scalve, sarà interessata dal cantiere che porterà alla manutenzione straordinaria e al ripristino degli investimenti in calcestruzzo alla galleria Castagneti.

La prima galleria che si incontra salendo dalla Val Camonica in direzione Dezzo di Scalve resterà chiusa completamente al traffico per diverse notti, al fine di consentire le lavorazioni messe in programma da Anas, ente gestore della strada: in particolare, da lunedì 6 a giovedì 9 ottobre e da mercoledì 15 ottobre a martedì 2 dicembre la galleria sarà inaccessibile ogni notte dalle 21,30 alle 5,30.

In tutto il periodo dei lavori – ovvero dal 6 ottobre al 2 dicembre – la galleria resterà invece percorribile a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, nelle restanti ore del giorno.

I percorsi alternativi

I percorsi alternativi per raggiungere la Valle di Scalve rimangono la provinciale 59, passando per Dosso, frazione di Azzone, o la statale 671, dal Passo della Presolana. Per ovviare al problema della strada chiusa, è stato annunciato anche un potenziamento delle strutture operative per garantire interventi tempestivi di emergenza-urgenza, deciso di concerto da forze dell’ordine ed enti che si occupano di soccorso, Prefetture di Bergamo e Brescia e punti di ricovero di riferimento.