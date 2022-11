Addio a Preto, l’ultimo dei carrettieri valdimagnini

Battista Rodeschini, della contrada Disdiroli di Locatello, classe 1930, mercoledì 2 novembre se ne è andato, ha lasciato per sempre la sua Valle Imagna, la moglie Elena e i figli Fiorenza, Giancarlo, Giuliano, Monica e Roberto . Ol Battista (conosciuto anche con il soprannome di Preto), era uno degli ultimi mulattieri e carrettieri valdimagnini che trasportavano la merce con i muli e carretti in valle in tutta la Bergamasca, per poi, all’inizio degli anni ’50, continuare la sua attività con l’autocarro «Leoncino», percorrendo le strade carrali carico di merce. Il lavoro di mulattiere l’aveva ereditato dal padre e dal nonno, una vita a trasportare merce e materiale.