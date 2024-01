Almenno, resta in carcere l’aggressore: «Non volevo farle del male»

«Non volevo farle del male, e ancor meno ucciderla». Questo il senso delle parole di Claudio Salvi (detto Mirko), classe 1990, interrogato in carcere dal gip Alessia Solombrino, accusato di aver ripetutamente ferito con un coltello la compagna Jenny durante una lite nella casa di un amico ad Almenno San Bartolomeo. Il 5 gennaio l’uomo, assistito di fiducia dall’avvocato Michele Olivati, si è mostrato ancora confuso dopo i fatti della tarda serata di mercoledì 3 gennaio. La vittima non ha ancora potuto dare la sua versione su cosa sia accaduto: mentre si trovava in ospedale, il suo racconto ai carabinieri si è interrotto a causa dell’improvviso peggioramento delle condizioni di salute. Oltre a diverse ferite superficiali (almeno dieci quelle accertate), la donna è stata infatti colpita alla coscia. E quest’ultima ferita ha provocato un’emorragia per la quale è stato necessario sottoporla a un intervento chirurgico.

Una coltellata che, secondo la versione del 34enne, non è stata volontaria: Jenny avrebbe mosso la gamba per allontanarlo e, nel farlo, la lama sarebbe entrata più profondamente. In seguito all’interrogatorio, ritenendo che ci fosse la volontà di provocare ferite che potessero, anche solo potenzialmente, causare la morte della donna, l’arresto è stato convalidato. Il giudice ha applicato la custodia in carcere. Intanto, l’avvocato Olivati ha chiesto la perizia psichiatrica per il suo assistito. Su cui pesa già un’accusa di maltrattamenti (ai familiari) datata ottobre 2023.

La ricostruzione