Almenno San Bartolomeo, 32enne arrestato con 1,5 kg di hashish in auto

Durante un controllo serale del territorio, martedì 14 maggio , i carabinieri di Almenno San Salvatore hanno arrestato un uomo di 32 anni trovato in possesso di un grosso quantitativo di hashish. Il fermo è avvenuto in via Canova, nel comune di Almenno San Bartolomeo .

Sotto il sedile 15 panetti di hashish

La perquisizione ha portato alla scoperta di 15 panetti di hashish nascosti sotto il sedile posteriore dell’auto. In totale, la droga sequestrata pesa circa 1,5 chilogrammi , per un valore di mercato di diverse migliaia di euro.

Scattato il divieto di dimora

Il 32enne, incensurato e senza fissa dimora, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato portato in carcere a Bergamo. Il 17 maggio, in occasione della convalida dell’arresto, il Giudice per le Indagini Preliminari ha stabilito per l’uomo il divieto di dimora nella provincia di Bergamo.