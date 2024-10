Almenno San Bartolomeo, motociclista muore nello scontro con un’auto

Ancora un incidente mortale sulle strade bergamasche. Martedì 1° ottobre ad Almenno San Bartolomeo un uomo di 53 anni ha perso la vita in uno scontro tra la sua moto e un’auto. La tragedia è avvenuta poco prima delle 18 in via Aldo Moro, la provinciale 175 che collega l’abitato di Almenno San Bartolomeo con Barzana, al confine con quest’ultimo comune.