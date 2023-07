Almenno San Salvatore, tre generazioni nei volontari dei carabinieri

Tre generazioni di volontari insieme, sempre motivati e in prima linea ogni volta che serve. Loro sono Riccardo, Fabio e Giambattista Casi di Almenno San Salvatore, rispettivamente 21, 55 e 79 anni, che tra impegni vari lavorativi e familiari, appena possibile indossano la divisa blu dell’Associazione nazionale carabinieri. Fabio è uno dei soci fondatori e l’attuale presidente in carica della sezione Anc almennese, nata nel 1993 per volontà dell’allora comandante di stazione maresciallo Michele Palma. «Sono molto felice e orgoglioso di essere riuscito a coinvolgere in questo percorso prima mio papà e poi anche mio figlio. Di fatto, all’interno della nostra sezione, oggi abbiamo la particolarità di avere in servizio attivo ben tre generazioni insieme. Mio papà Giambattista si è iscritto nel 1997, ha la bella età di 79 anni che fa di lui il nostro volontario più anziano. È sempre tra i primi a dire “presente” quando si chiede la disponibilità».