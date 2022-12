Arnosto, il Tar condanna il Comune per la delibera che escludeva il Centro studi

Colpo di scena in alta Valle Imagna. Il Tar ha annullato la decisione del Comune di Fuipiano di escludere da Arnosto il Centro studi Valle Imagna, che sempre col Comune, ma con la precedente amministrazione, aveva stretto una convenzione per realizzare un centro di accoglienza turistica e promozione culturale nell’antica dogana veneta . La scelta della giunta guidata dal sindaco Luigi Elena aveva di fatto messo in grave difficoltà il Centro studi, che nel frattempo ha traslocato il suo archivio da Fuipiano a Ponte San Pietro e si trova attualmente in una situazione di difficoltà economica. Il Tar ha però rigettato la richiesta di risarcimento da parte del Centro studi per i possibili danni arrecati dalla decisione del Comune, condannando quest’ultimo a pagare le spese di lite al Centro, 3.500 euro .