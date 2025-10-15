Burger button
Cronaca / Valle Imagna
Mercoledì 15 Ottobre 2025

Auto prende fuoco a Capizzone, gli occupanti avvertiti da due ragazzi in scooter

L’INCIDENTE. Nessun ferito, ma tanta paura lunedì sera 13 ottobre. Nessun ferito.

Silvia Salvi
Silvia Salvi
L’intervento dei vigili del fuoco nel parcheggio di Capizzone
L’intervento dei vigili del fuoco nel parcheggio di Capizzone

Provvidenziale la segnalazione di alcuni ragazzi che, in scooter, hanno avvisato il conducente di una Bmw X1 che dal fondo dell’automobile uscivano fumo e fiamme, salvando di fatto gli occupanti del mezzo, poi distrutto dalle fiamme. La disavventura è capitata a un 50enne di Bergamo, che lunedì verso le 22,30 stava rientrando dalla Valle Imagna.

Stando alle ricostruzioni, quando è arrivato all’altezza di Capizzone alcuni ragazzini in sella a uno scooter si sono accorti delle fiamme che uscivano dall’auto: lo hanno affiancato e gli hanno segnalato il pericolo. L’uomo si è fermato nel parcheggio del Comune e ha aperto il cofano per verificare la situazione: a quel punto le fiamme si sono propagate e hanno avvolto completamente l’auto. Nessun ferito ma tanta paura.

Sul posto è intervenuta anche la sindaca Michela Zuin, mentre a occuparsi dell’incendio sono stati i vigili del fuoco di Zogno. Per gli accertamenti del caso, invece, sono intervenuti i carabinieri. Il lavoro dei pompieri è terminato intorno all’1: nel rientro hanno fatto tappa anche alla rotonda dell’Arlecchino per segnalare e pulire un tratto di strada per la presenza di cocci di bottiglie sulla strada.

