Brumano, riaperta la strada interrotta dalla caduta del masso. Smottamento anche a Berbenno

I vigili del fuoco del distaccamento di Zogno hanno fatto un sopralluogo e insieme al sindaco e vista la pericolosità della situazione hanno deciso di chiudere al traffico la strada provinciale nell’attesa dell’intervento degli operai e tecnici dell’Amministrazione provinciale. La strada è stata riaperta nel pomeriggio. Brumano era rimasto isolato in quanto l’altra strada che raggiunge l’abitato, quella che proviene da Fuipiano, è chiusa per lavori di consolidamento importanti che non ne permettono la riapertura a breve.

Uno smottamento anche a Berbenno

Uno smottamento si è verificato intorno alle 12 di venerdì 27 ottobre anche sulla provinciale 14 a Berbenno alla curva «del Picinì», f ortunatamente in quel momento non passava nessuno. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici della Provincia di Bergamo che hanno temporaneamente chiuso la strada per valutarne la sicurezza e per rimuovere i detriti.