Caduta in moto a Palazzago: lunghe code sulla Briantea

Lunghe code nella tarda mattinata di lunedì 11 novembre sulla Briantea per un incidente in moto. Un uomo di 47 anni è stato suo malgrado protagonista di una brutta caduta sulla due ruote intorno alle 11.30 di oggi all’altezza di Gromlongo di Palazzago .

L’uomo fortunatamente non ha riportato gravi ferite ed è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Ponte San Pietro ma le sue condizioni fisiche non sembrerebbero destare preoccupazioni nel personale sanitario che lo ha soccorso. Sul posto sono giunte sia l’auto medica che l’ambulanza oltre ai Carabinieri per i rilievi e per agevolare il traffico a senso unico alternato. Lunghe le code che si sono create in entrambe le direzioni.