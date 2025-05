Cicloamatore morto alla Granfondo: mercoledì 7 maggio i funerali

Tra i primi in gara

Negri, che correva per il Team Mp Filtri di Milano, era tra i primi della gara (percorso lungo della granfondo) quando sul rettilineo in discesa di via Papa Giovanni XXIII a Berbenno, ha perso il controllo della bicicletta, finendo con il muro che delimita il marciapiede prima di via Don Bosco. Vani i tentativi del personale sanitario di salvarlo. Sul posto anche un addetto dell’organizzazione che ha provato ad utilizzare un defibrillatore installato proprio a pochi metri dal punto dell’impatto. Ma non c’è stato nulla da fare .

«Eravamo abituati a vederti perdere qualcosa, in discesa - è stato il saluto della sua squadra -. Sapevi che non era il tuo forte, e non avevi nessuna voglia di rischiare, tanto rientravi nella salita successiva. Quando stavi bene, non avevi rivali, quando c’era da andare in alto. Oggi ci siamo girati, e abbiamo visto che non ci hai ripreso. Ci siamo preoccupati, poi angosciati, poi disperati. Conosciamo bene i rischi che corriamo, ma scacciamo sempre il pensiero che possa toccare a noi o a uno di noi. Sappiamo che eri felice sulla bicicletta, e noi eravamo felici insieme a te. Dobbiamo ostinarci a continuare a pensarlo, a continuare a essere sicuri che tanto, prima o poi, ci riprendi in salita. Sarai sempre con noi».