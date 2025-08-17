Con la moto contro un’auto: grave 25enne ad Almenno San Bartolomeo

Il giovane è stato portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni dopo uno scontro con un’auto. L’incidente all’incrocio tra la via Papa Giovanni e la laterale via Pio Manzù.

Stando a una prima sommaria ricostruzione dell’incidente da parte dei carabinieri di Almenno San Salvatore, intervenuti sul posto per i rilievi, un’auto Skoda Karoq procedeva da Brembate Sopra su via Papa Giovanni XXIII quando ha iniziato la manovra di svolta a sinistra per immettersi su via Pio Manù. A bordo un uomo di 74 anni e una donna di 69.

Il motociclista è finito contro l’auto, la due ruote si è quindi alzata superando il tetto della stessa auto e urtandole il portapacchi. Quindi è ricaduta a terra sul marciapiede opposto alla propria corsia di marcia. Il 25enne, cosciente al momento dei soccorsi, avrebbe riportato diversi traumi. È stato portato in codice rosso in ospedale.