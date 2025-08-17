Cronaca / Valle Imagna
Domenica 17 Agosto 2025
Con la moto contro un’auto: grave 25enne ad Almenno San Bartolomeo
LA CARAMBOLA. Grave incidente stradale nella serata di domenica 17 agosto: poco prima delle 19, su via Papa Giovanni XXIII, la strada comunale in territorio di Almenno San Bartolomeo che collega con l’abitato di Brembate Sopra, un motociclista di 25 anni di Brembate Sopra, è rimasto ferito in maniera critica.
Il giovane è stato portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni dopo uno scontro con un’auto. L’incidente all’incrocio tra la via Papa Giovanni e la laterale via Pio Manzù.
Stando a una prima sommaria ricostruzione dell’incidente da parte dei carabinieri di Almenno San Salvatore, intervenuti sul posto per i rilievi, un’auto Skoda Karoq procedeva da Brembate Sopra su via Papa Giovanni XXIII quando ha iniziato la manovra di svolta a sinistra per immettersi su via Pio Manù. A bordo un uomo di 74 anni e una donna di 69.
Sempre su via Papa Giovanni, ma dalla direzione di marcia opposta, da Almenno verso Brembate Sopra arrivava, in sella a un Ktm Motard, il 25enne di Brembate Sopra.
Il motociclista è finito contro l’auto, la due ruote si è quindi alzata superando il tetto della stessa auto e urtandole il portapacchi. Quindi è ricaduta a terra sul marciapiede opposto alla propria corsia di marcia. Il 25enne, cosciente al momento dei soccorsi, avrebbe riportato diversi traumi. È stato portato in codice rosso in ospedale.
