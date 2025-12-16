Da Almenno San Bartolomeo parte la Babbo Natale parade. Raccolta fondi per Liam e Theo

Con un fine benefico, appunto: i fondi raccolti dalle quote dei partecipanti saranno interamente devoluti ai gemellini Liam e Theo, affetti da malattia genetica e bisognosi di cure mediche particolarmente costose.

Il programma

Chi sono Liam e Theo

«I due gemelli Liam e Theo - spiegano gli organizzatori - sono affetti da un mutazione genetica rarissima che si chiama NEXMIF/XLID-98. È un piccolo errore nel Dna, che spegne piano piano le connessioni del cervello. Potrebbero non parlare mai, non camminare, non riuscire a capire ciò che li circonda, con rischi di epilessia, autismo e una disabilità intellettiva profonda. La speranza arriva dalla ricerca. Negli Stati Uniti, il dottor Heng-Ye Man ed il team di ricercatori hanno dimostrato che la reintroduzione del gene NEXMIF può ripristinare le connessioni cerebrali nei modelli animali. Ora serve trasformare quella scoperta in una cura reale per i bambini, ma c’è un problema enorme, i costi, per questo ogni donazione è vitale. Dove andranno le donazioni: a finanziare la ricerca genetica del dottor Man e il programma di sviluppo della terapia genica NEXMIF, a sostenere lo studio sul riposizionamento di farmaci già esistenti, a garantire ai gemelli terapie fisioterapiche e neurologiche intensive, tutte a pagamento».