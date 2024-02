Frana di Berbenno, sono 52 gli isolati. Il sindaco: «Per la riapertura 40 giorni»

Ci vorranno circa 40 giorni per poter vedere riaperta alle auto la via Milano a Berbenno, chiusa sabato a seguito di uno smottamento della strada comunale. Cinquantadue le persone che si trovano oltre il punto di chiusura e che, nei prossimi giorni, dovranno percorrere a piedi dai 500 ai mille metri, per raggiungere le proprie auto lasciate oltre la frana.

L’intervento

«Dopo il sopralluogo da parte della Regione – dice il sindaco Claudio Salvi – abbiamo individuato le imprese che lavoreranno alla messa in sicurezza. Si dovranno fare alcune palificazioni per circa 20 metri e poi ricostruire la strada che ha ceduto per una cinquantina di metri. Le imprese stanno portando sul cantiere il materiale, ci vorrà tempo per il via. Da quando inizieranno i lavori ci vorranno, probabilmente, circa 40 giorni per arrivare alla riapertura della strada».