Furti a Berbenno, il Comune: «Perlustrazioni a tappeto della polizia locale»

L’’amministrazione comunale ha reso noto la volontà di intensificare i controlli, in futuro anche grazie all’aiuto dell’Associazione nazionale Carabinieri e alla videosorveglianza. «Come amministrazione - fa sapere il sindaco Manuel Locatelli - abbiamo intensificato i controlli. Sia venerdì 23 agosto, sia domenica 25 gli agenti della polizia locale faranno una perlustrazione territoriale, anche nelle vie più recondite. Chiedo ai cittadini di prestare comunque attenzione. Inoltre, da settembre, come promesso in campagna elettorale, saranno installate le prime telecamere di videosorveglianza».