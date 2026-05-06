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Cronaca / Valle Imagna Mercoledì 06 Maggio 2026

Grandinata in Val Brembana e Valle Imagna, disagi alla circolazione

MALTEMPO. Le forti precipitazioni del pomeriggio di giovedì 6 maggio hanno inondato le strade, mettendo in difficoltà la circolazione.

Redazione Web
Redazione Web
Grandinata in Val Brembana e Valle Imagna, disagi alla circolazione
La grandinata in Valle Imagna
(Foto di Vanotti)

Pioggia e grandine hanno colpito la Val Brembana e la Valle Imagna nel pomeriggio di giovedì 6 maggio. In particolare, grosse quantità di grandine hanno invaso le strade mettendo in difficoltà la circolazione, a Berbenno come a Zogno e Brembilla.

Grandinata in Val Brembana e Valle Imagna, disagi alla circolazione
A Zogno
Grandinata in Val Brembana e Valle Imagna, disagi alla circolazione
A Brembilla
(Foto di Braka)

Particolari le immagini che arrivano dal campo sportivo Valceschini di Berbenno, con spalti e terreno di gioco completamente invasi dalla grandine.

Grandinata in Val Brembana e Valle Imagna, disagi alla circolazione
Il campo Valceschini di Berbenno
(Foto di Vanotti)
Grandinata in Val Brembana e Valle Imagna, disagi alla circolazione
A Berbenno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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