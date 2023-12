«Ho visto qualcosa che volava, poi quel fracasso tremendo»

Lo scontro

L’incidente è accaduto in mattinata, poco dopo le 11. La donna tornava da alcune commissioni, «ci tenevo a portarmi avanti prima delle feste natalizie», e un po’ di spesa. «La zona dove abito non è servita dagli autobus, quando ho bisogno mi devo muovere in auto». Una Panda, di cui ora però, dopo il terribile impatto, le rimane solo «il panno che mettevo sul vetro per evitare il ghiaccio», racconta la settantaduenne, che dopo i controlli del caso è tornata a casa ancora (comprensibilmente) scossa: «Non è stato certo un tamponamento, non so neanche spiegare come mi sento». La Panda, fortunatamente con a bordo la sola conducente, stava risalendo lungo la Provinciale della Valle Imagna per rientrare a casa. L’autocarro scendeva dalla parte opposta, da Sant’Omobono, con il carico che stava trasportando per un cantiere. In località Cabrozzo, il palo di metallo si è staccato dal cassone del camion e si è infilato nel parabrezza della Panda. «È arrivato come un razzo, mi ha aperto l’auto come fosse una scatola di sardine», racconta la donna. Che solo per pochi centimetri non è stata colpita. Si può solo immaginare lo spavento di quei momenti: «Volevo slacciarmi la cintura di sicurezza, ma non riuscivo a girarmi bene, o forse ero sotto choc. Ho aperto la portiera e muovevo le braccia, chiamavo aiuto. Sentivo un forte odore di benzina, ho avuto paura che l’auto prendesse fuoco, pensavo che avevo fatto rifornimento di carburante proprio il giorno prima».