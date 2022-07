Il Campo scuola giovani alpini compie 12 anni: festa con ospiti d’onore

L’esperienza del Campo scuola giovani alpini» operativo ad Almenno San Bartolomeo in località Campino e gestito dal gruppo alpini almennese ha compiuto 12 anni. Mercoledì 13 luglio il presidente nazionale Ana Sebastiano Favero con il presidente sezionale di Bergamo Giorgio Sonzogni faranno visita al campo. Questa esperienza per i giovani, inizialmente almennesi, è nata in località Roccolone nel 2011 poi, visto che la partecipazione aveva oltrepassato i confini locali e della bergamasca, gli organizzatori hanno pensato di trasferire il campo su un’area di circa 12.000 metri quadrati in riva al fiume Brembo , messa a disposizione dalla famiglia Rota Nodari.