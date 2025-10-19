Incidente tra auto e moto a Strozza: 25enne ricoverato al Papa Giovanni

Un motociclista di 25 anni è rimasto ferito a Strozza nella tarda mattinata di domenica 19 ottobre in un incidente tra un’auto e una moto. Lo scontro è avvenuto poco dopo mezzogiorno in via Vittorio Veneto, davanti al negozio La Bùtiga, quando una Lancia Ypsilon si è scontrata con una Ducati per cause ancora da accertare. Il centauro, residente in un paese della Valle Imagna, è stato soccorso dagli automobilisti di passaggio e poi affidato ai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso partito da Bergamo, un’ambulanza di Padana Emergenza e i carabinieri di Almenno San Salvatore. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, le sue condizioni non sarebbero gravi.