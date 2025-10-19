Cronaca / Valle Imagna
Domenica 19 Ottobre 2025
Incidente tra auto e moto a Strozza: 25enne ricoverato al Papa Giovanni
IN MOTO. Due incidenti in moto in Valle Imagna e Val Taleggio domenica 19 ottobre: un 25enne a Strozza è stato soccorso e portato all’ospedale Papa Giovanni. Un 17enne ferito a Vedeseta.
Un motociclista di 25 anni è rimasto ferito a Strozza nella tarda mattinata di domenica 19 ottobre in un incidente tra un’auto e una moto. Lo scontro è avvenuto poco dopo mezzogiorno in via Vittorio Veneto, davanti al negozio La Bùtiga, quando una Lancia Ypsilon si è scontrata con una Ducati per cause ancora da accertare. Il centauro, residente in un paese della Valle Imagna, è stato soccorso dagli automobilisti di passaggio e poi affidato ai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso partito da Bergamo, un’ambulanza di Padana Emergenza e i carabinieri di Almenno San Salvatore. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, le sue condizioni non sarebbero gravi.
Illesa, ma sotto choc, la conducente dell’auto. L’incidente ha provocato lunghe code per circa due ore sulla strada provinciale della Valle Imagna. I vigili del fuoco di Zogno hanno messo in sicurezza i mezzi e il tratto stradale, mentre i soccorritori dell’autofficina Zambelli si sono occupati della rimozione dei veicoli e della pulizia della carreggiata.
Poco dopo, intorno alle 13 a Vedeseta, lungo la provinciale 25, un 17enne è rimasto ferito in seguito a una caduta autonoma dalla moto. Anche in questo caso sono intervenuti i soccorritori e l’elisoccorso di Como, che ha concluso l’intervento in loco. Il ragazzo è stato portato in ambulanza all’ospedale di San Giovanni Bianco.
