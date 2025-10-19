Burger button
Cronaca / Valle Imagna
Domenica 19 Ottobre 2025

Incidente tra auto e moto a Strozza: 25enne ricoverato al Papa Giovanni

IN MOTO. Due incidenti in moto in Valle Imagna e Val Taleggio domenica 19 ottobre: un 25enne a Strozza è stato soccorso e portato all’ospedale Papa Giovanni. Un 17enne ferito a Vedeseta.

Remo Traina
Remo Traina

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Schianto in moto a Strozza nel primo pomeriggio di domenica 19 ottobre: ferito un 25enne
Schianto in moto a Strozza nel primo pomeriggio di domenica 19 ottobre: ferito un 25enne

Un motociclista di 25 anni è rimasto ferito a Strozza nella tarda mattinata di domenica 19 ottobre in un incidente tra un’auto e una moto. Lo scontro è avvenuto poco dopo mezzogiorno in via Vittorio Veneto, davanti al negozio La Bùtiga, quando una Lancia Ypsilon si è scontrata con una Ducati per cause ancora da accertare. Il centauro, residente in un paese della Valle Imagna, è stato soccorso dagli automobilisti di passaggio e poi affidato ai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso partito da Bergamo, un’ambulanza di Padana Emergenza e i carabinieri di Almenno San Salvatore. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, le sue condizioni non sarebbero gravi.
L’incidente a Strozza
L’incidente a Strozza

Illesa, ma sotto choc, la conducente dell’auto. L’incidente ha provocato lunghe code per circa due ore sulla strada provinciale della Valle Imagna. I vigili del fuoco di Zogno hanno messo in sicurezza i mezzi e il tratto stradale, mentre i soccorritori dell’autofficina Zambelli si sono occupati della rimozione dei veicoli e della pulizia della carreggiata.

Poco dopo, intorno alle 13 a Vedeseta, lungo la provinciale 25, un 17enne è rimasto ferito in seguito a una caduta autonoma dalla moto. Anche in questo caso sono intervenuti i soccorritori e l’elisoccorso di Como, che ha concluso l’intervento in loco. Il ragazzo è stato portato in ambulanza all’ospedale di San Giovanni Bianco.

