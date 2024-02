Lutto a «L’Eco di Bergamo»: è morta la mamma di Marta Todeschini

Aveva 78 anni e da tre si trovava alla Rsa «Monsignor Speranza» di Zogno. Originaria di Sant’Omobono, dove aveva abitato a Mazzoleni, si era poi trasferita nella nuova casa di Berbenno, paese dove tra l’altro già anni prima, da giovane studentessa universitaria poco più che ventenne, aveva insegnato alle scuole medie. Nei suoi ricordi - e in quelli di tanti suoi ex allievi – era frequente l’immagine di lei ragazzina in cattedra di fronte ad alunni di tre, quattro anni di meno. Un’esperienza, quella dell’insegnamento di lingua italiana, che era stata preceduta dalle stagioni estive all’allora colonia di Sciesopoli, a Selvino, dove pure era stata istruttrice.

Dopo il matrimonio con Piero Todeschini e con l’arrivo delle figlie Marta e Chiara si era dedicata alla famiglia, per poi riprendere a quarant’anni l’università che aveva interrotto a un solo esame dalla discussione della tesi, e poi laurearsi alla facoltà di Magistero, in Cattolica a Milano. Iniziava così la sua seconda fase di insegnamento, all’Istituto Maria Consolatrice di Cepino sotto il santuario della Cornabusa a cui, come ogni valdimagnino, era molto legata.