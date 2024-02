Palazzago, cede una scala: feriti due operai di 37 e 45 anni

Due operai di 37 e 45 anni sono rimasti feriti alle Carpenterie Industriali di Palazzago, in via Lega Lombarda, sulla Briantea, nella mattinata di mercoledì 7 febbraio. L’infortunio è avvenuto poco prima delle 9: dalle prime informazioni sul posto pare che i due uomini siano caduti da una scala interna al capannone. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi con due ambulanze e un’automedica, oltre ai tecnici di Ats e ai carabinieri di Zogno per i rilievi. I due uomini sono stati trasportati in ospedale all’ospedale di Ponte San Pietro in codice giallo: non sarebbero in pericolo di vita.