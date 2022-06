Parapendio in difficoltà, scatta l’allarme ad Almenno San Bartolomeo: nessun ferito

L’atterraggio di un parapendio in zona inconsueta ha fatto scattare l’allarme venerdì pomeriggio. Fortunatamente nessun ferito e intervento sospeso. Nessuno effettivamente era abituato a vedere atterrare praticanti di parapendio nella zona Villa Malliana, ad Almenno San Bartolomeo. Così la presenza della «vela» in cielo è stata subito notata. È accaduto poco dopo le 18, quando un’appassionata del volo libero di 69 anni si è trovata in difficoltà ed ha effettuato un atterraggio di emergenza nel prato che si apre sotto l’antica dimora. Qualcuno ha assistito alla manovra e ha lanciato la segnalazione al 112 che ha attivato i soccorsi.