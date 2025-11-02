Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Imagna
Domenica 02 Novembre 2025

Piatti gourmet e cortesia di casa. Il «Posta» di Sant’Omobono chiude dopo 115 anni

LA STORIA. Aperto nel 1910 dalla famiglia Frosio, cesserà l’attività ad inizio 2026. Le titolari: «Lavoro bellissimo, ma ora ci fermiamo». Il grazie dei commercianti della valle, a cena.

Filippo Salvi
Filippo Salvi
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il ristorante Posta in una cartolina del 1927, alla «Felisa», Selino di Sant’Omobono
Il ristorante Posta in una cartolina del 1927, alla «Felisa», Selino di Sant’Omobono

Sant’Omobono Terme

Per oltre cent’anni è stato un punto di riferimento per la Valle Imagna, fiore all’occhiello di un’intera comunità. Dopo 115 anni, il Ristorante Posta sta per chiudere i battenti. Ad annunciare l’imminente chiusura - nel primo periodo del 2026 - sono Petronilla Frosio, chef-patron del ristorante e presidente del Gruppo Ristoratori Ascom Bergamo Confcommercio, e la sorella Luisa, co-titolare e responsabile di sala.

«Abbiamo dato tanto a questa attività e i limiti dell’età si fanno sentire. Dopo tante indecisioni, abbiamo deciso che è arrivato il momento di fermarci e non scandire più il nostro tempo tra il frenetico ritmo di pranzo e cena - spiegano - , ma restiamo disponibili a trattative per chi volesse raccogliere il testimone».

Una storia antica

La storia del «Posta» affonda le sue radici nel 1907 quando, come testimonia un atto notarile firmato nella «Trattoria Frosio» del bisnonno delle attuali proprietarie, la famiglia acquistò il terreno su cui sarebbe sorto, nel 1910, il Ristorante Posta. Fin da subito, sotto la guida di Carlo Frosio, il Posta si rivelò, anche grazie alla sua posizione strategica a fondo valle, un punto nevralgico per l’economia locale: la posta diretta verso l’alta valle veniva smistata qui – da cui il nome Posta. Nei giorni di mercato, la struttura ospitava l’ufficio del notaio, del geometra, del dentista e persino il primo sportello della Banca Popolare di Bergamo in Valle Imagna.

«Dalle innumerevoli conoscenze e relazioni costruite negli anni abbiamo sempre imparato qualcosa»

«Un lavoro bellissimo»

Luisa e Petronilla Frosio
Luisa e Petronilla Frosio

A Carlo subentrò il fratello Luigi (nonno di Petronilla e Luisa), sostituito dopo la sua morte dalla moglie Gemma Manzoni. Dopo la guerra, il figlio Sperandio, padre delle attuali titolari, affiancò e poi sostituì Gemma, trasformando il locale nel Bar-Trattoria Posta. Con l’arrivo del telefono, il Posta divenne anche punto pubblico di comunicazione: «Aiutavamo in casa – ricordano le sorelle Frosio – prima cercando in paese le persone che attendevano telefonate, poi nel ristorante. La ristorazione non era nei nostri piani: studiavamo, ma sentivamo il dovere di dare una mano all’attività. E quando lavori in questo contesto o lo rifiuti completamente, oppure con il tempo te ne innamori. Così, spinte dal desiderio di portare avanti la storia di famiglia, abbiamo preso in gestione il ristorante, imprimendogli la nostra identità». Da quel momento il Posta compì un vero salto di qualità: la passione, il sacrificio e la capacità di mantenere intatti i sapori della tradizione valorizzando le materie prime locali hanno reso il locale un simbolo della Valle Imagna. Nel 2007 è stato riconosciuto tra le «Attività storiche» della Lombardia e inserito tra le 2.300 imprese più longeve d’Italia. «È un lavoro bellissimo – confessano Petronilla e Luisa –. Dalle innumerevoli conoscenze e relazioni costruite negli anni abbiamo sempre imparato qualcosa. I nostri clienti sono gli eredi di quelli dei nostri genitori: con loro abbiamo condiviso feste, gioie e dolori. Per noi il Posta è la prima casa: la porta è sempre aperta, anche solo per chi vuole scambiare quattro chiacchiere».

«Questa è la nostra casa»

L’impegno e la costanza sono sempre stati il loro motto. «Avremmo potuto spostarci a Bergamo e magari agevolare il nostro successo in un centro d’interesse importante, ma perché farlo, se i clienti vengono da Bergamo per noi? Questa è la nostra casa. Queste mura trasudano storia, e replicare tutto questo altrove sarebbe stato impossibile. La nostra è una cucina sartoriale, costruita per il cliente che abbiamo di fronte».

Il saluto alla Valle

Così, con l’ultimo servizio ormai alle porte, e con l’augurio che qualcuno abbia il desiderio di portare avanti il glorioso nome del Posta, il ristorante si congeda lasciando dietro di sé più di un secolo di storia, passione e memoria: un’eredità che continua a vivere nel cuore di chi, almeno una volta, ha varcato la sua soglia. Prima di appendere le stoviglie al chiodo, una cena: i collegi commercianti del paese si ritroveranno giovedì 6 novembre al Posta intorno a Petronilla e Luisa, in segno di gratitudine «per aver contribuito a far conoscere il nostro Comune e la nostra Valle in tutta la Regione e oltre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sant'Omobono Terme
Bergamo
Economia, affari e finanza
Affari (generico)
Tempo libero
Gastronomia
Turismo
Politica
Enti locali
Petronilla Frosio
Gemma Manzoni
Sperandio Frosio
Banca Popolare di Bergamo