Pietra a secco, dalla tradizione nascono i corsi professionali - Video

Sono state presentate venerdì 17 giugno a Cà Berizzi, in Valle Imagna, le linee guida del progetto «P-ART Una pietra sopra l’altra» per la tutela e alla salvaguardia dei manufatti e della tecnica costruttiva in pietra a secco, patrimonio Unesco. Il progetto, che ha come ente capofila il Gal (Gruppo azione locale) Valle Brembana 2020 e che vede la cooperazione di Gal Valtellina Valle dei Sapori e Gal Quattro Parchi Lecco Brianza, si avvale del partner Itla Italia Aps, Sezione Italiana dell’Alleanza Mondiale per il Paesaggio Terrazzato, che ha delineato l’offerta formativa e l’organizzazione dei corsi inerenti alla tecnica di costruzione in pietra a secco.