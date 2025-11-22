Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Imagna
Sabato 22 Novembre 2025

Pulizia delle strade, in provincia di Bergamo fioccano anche le proteste

MALTEMPO. Mezzi spargisale e spalaneve in azione su tutta la rete stradale, ma scattano le lamentele sul web. I Comuni: «Inaspettata una tale quantità».

Antonella Savoldelli
Antonella Savoldelli
Remo Traina
Remo Traina
Mariachiara Vanotti
Mariachiara Vanotti
Collaboratore
Mezzi spazzaneve ieri all’opera in tutta la provincia
Mezzi spazzaneve ieri all’opera in tutta la provincia

Annunciata, ma forse non in questa quantità e ovunque. Sta di fatto che alcuni Comuni sono stati presi di sorpresa nella pulizia delle strade. E sul web sono fioccate, oltre alle foto dei paesi imbiancati, anche lamentele e proteste per vie e strade che non sarebbero state adeguatamente pulite. D’altro canto i Comuni assicurano che i mezzi spargisale e spazzaneve hanno invece fatto il loro dovere.

Leggi anche

Oltre che in Val Serina, la zona forse più colpita, disagi si sono avuti anche nel resto della provincia, dalla Valle Imagna alla Val Seriana ma anche nell’Isola. «Non ci si aspettava tutta questa quantità di neve - dice il sindaco di Sant’Omobono, Ivo Sauro Manzoni - . I mezzi spalaneve sono passati».

In campo anche il sindaco

A Berbenno, per la pulizia dei marciapiedi, ha operato anche il sindaco Manuel Locatelli. Le prime criticità si sono registrate nelle prime ore del mattino. Più automobili hanno perso aderenza lungo la strada che da Selino Alto porta a Berbenno, andando a urtare il guard rail. Erano circa le 8 quando si sono verificati i maggiori problemi mentre molti residenti si stavano spostando per raggiungere il lavoro.

Il sindaco di Berbenno, Manuel Locatelli, spala un marciapiedi
Il sindaco di Berbenno, Manuel Locatelli, spala un marciapiedi

Disagi anche in via Angelo Avogadro, dove un’auto ha sbandato finendo contro l’angolo di un’abitazione nella strettoia della via. Particolarmente difficoltosa anche la salita per chi arrivava da Ponte Giurino: diversi automobilisti sono stati costretti a fermarsi.

Disagi soprattutto in mattinata

Sempre venerdì 21 novembre, alle 14,30, a Brembate Sopra, all’altezza della rotatoria sulla quale confluiscono le vie Cesare Battisti e Palestro, c’è stato un incidente stradale tra un autobus di linea di Arriva e un’auto Mercedes classe A. Ad avere la peggio il conducente dell’auto, un 42enne di Brembate Sopra, portato in codice giallo al Policlinico di Ponte San Pietro. Illesi i sei studenti sul bus. Qualche lamentela sulla pulizia strade anche a Zambla Alta di Oltre il Colle, dove i mezzi sono comunque passati. Sul confine tra Clusone e Rovetta in mattinata un camion che viaggiava lungo viale Brescia a causa della neve avrebbe sbandato andando a invadere l’altra corsia con la motrice. Nessun ferito. La strada è rimasta chiusa un’ora con conseguente deviazione del traffico verso San Lorenzo di Rovetta. Il conducente è riuscito a spostare il mezzo ed è stata riaperta la strada. Disagi al mattino anche nella zona di viale Gusmini, a Clusone, verso le 9.30 per un tamponamento che ha coinvolto tre vetture, senza feriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Berbenno
Brembate di Sopra
Clusone
Oltre il Colle
Rovetta
Serina
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Disastri meteorologici
Politica
Enti locali
Economia, affari e finanza
Trasporti
Remo Traina
Antonella Savoldelli
Ivo Sauro Manzoni
Manuel Locatelli
Arriva