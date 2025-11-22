Pulizia delle strade, in provincia di Bergamo fioccano anche le proteste

Annunciata, ma forse non in questa quantità e ovunque. Sta di fatto che alcuni Comuni sono stati presi di sorpresa nella pulizia delle strade. E sul web sono fioccate, oltre alle foto dei paesi imbiancati, anche lamentele e proteste per vie e strade che non sarebbero state adeguatamente pulite. D’altro canto i Comuni assicurano che i mezzi spargisale e spazzaneve hanno invece fatto il loro dovere.

Oltre che in Val Serina, la zona forse più colpita, disagi si sono avuti anche nel resto della provincia, dalla Valle Imagna alla Val Seriana ma anche nell’Isola. «Non ci si aspettava tutta questa quantità di neve - dice il sindaco di Sant’Omobono, Ivo Sauro Manzoni - . I mezzi spalaneve sono passati».

In campo anche il sindaco

A Berbenno, per la pulizia dei marciapiedi, ha operato anche il sindaco Manuel Locatelli. Le prime criticità si sono registrate nelle prime ore del mattino. Più automobili hanno perso aderenza lungo la strada che da Selino Alto porta a Berbenno, andando a urtare il guard rail. Erano circa le 8 quando si sono verificati i maggiori problemi mentre molti residenti si stavano spostando per raggiungere il lavoro.

Il sindaco di Berbenno, Manuel Locatelli, spala un marciapiedi Disagi anche in via Angelo Avogadro, dove un’auto ha sbandato finendo contro l’angolo di un’abitazione nella strettoia della via. Particolarmente difficoltosa anche la salita per chi arrivava da Ponte Giurino: diversi automobilisti sono stati costretti a fermarsi.

Disagi soprattutto in mattinata