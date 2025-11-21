Bergamo si sveglia con la neve: traffico rallentato, caos treni - Mandaci le tue foto

La neve ha fatto la sua comparsa in città e i primi fiocchi stanno cadendo su Bergamo e la provincia, dopo il gelo di questi giorni. Una neve che ha colpito i bergamaschi appena svegli. Già alle 7 la prima neve stava attaccando.

Nevica in tutta la provincia, fino in montagna, tanta neve sta scendendo sulle Valli. Le previsioni, del resto, avevano segnalato possibili nevicate dato il freddo di queste ultime ore. In questi ultimi giorni l’affondo della saccatura colma d’aria artica ha fatto piombare in pieno inverno gran parte dell’Europa ma progressivamente anche l’Italia, dove le temperature sono scese in maniera decisa.

Fiorano al Serio Valcanale alle 6.45 In Città Alta in vicolo di Santa Grata

Disagi sui treni, traffico rallentato su tutta la rete viaria.

La situazione dei treni

Cancellati numerosi treni da Bergamo a Milano come quelli delle 7.02 e delle 10.02 per Milano ma anche l’8.23 da Porta Garibaldi per Bergamo e da Milano Centrale delle 7.05 per Bergamo. Numerosi i ritardi a causa della neve e a causa dei treni guasti sulla tratta dei pendolari. Un esempio il treno delle 6.02 da Bergamo a Centrale che si è fermato a Verdello per un guasto. Ritardi dai 40 minuti in avanti, sono stati inseriti dei bus sostitutivi con inevitabili disagi aggiuntivi a causa anche del traffico sulle strade per la neve.

Via Finazzi a Bergamo alle 8 Neve in via Finazzi a Bergamo la neve sulle piante

Le previsioni

Al Nord sono dunque previste precipitazioni sparse che, interagendo con l’aria fredda in afflusso da oltralpe, risulteranno nevose a quote basse, mediamente dai 300-600 metri soprattutto nella giornata di venerdì, a tratti fino al fondovalle sulle Alpi. Quando finirà? La situazione meteo è di grande incertezza, la tregua, ma con clima decisamente freddo e forti gelate notturne, «nella notte su domenica» secondo 3BMeteo.

A Lovere un tir fuori strada