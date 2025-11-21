Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 21 Novembre 2025
in aggiornamento

Bergamo si sveglia con la neve: traffico rallentato, caos treni - Mandaci le tue foto

PREVISIONI. Dopo il gelo la neve è arrivata anche a Bergamo: nevica in città in maniera copiosa. Neve su tutta la provincia e nelle Valli. Disagi per chi viaggia in treno con ritardi e cancellazioni, traffico rallentato.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il viale delle Mura alle 7.30 del 21 novembre
Il viale delle Mura alle 7.30 del 21 novembre

Bergamo

La neve ha fatto la sua comparsa in città e i primi fiocchi stanno cadendo su Bergamo e la provincia, dopo il gelo di questi giorni. Una neve che ha colpito i bergamaschi appena svegli. Già alle 7 la prima neve stava attaccando.
Nevica in tutta la provincia, fino in montagna, tanta neve sta scendendo sulle Valli. Le previsioni, del resto, avevano segnalato possibili nevicate dato il freddo di queste ultime ore. In questi ultimi giorni l’affondo della saccatura colma d’aria artica ha fatto piombare in pieno inverno gran parte dell’Europa ma progressivamente anche l’Italia, dove le temperature sono scese in maniera decisa.

Fiorano al Serio
Fiorano al Serio
Valcanale alle 6.45
Valcanale alle 6.45
In Città Alta in vicolo di Santa Grata
In Città Alta in vicolo di Santa Grata

Disagi sui treni, traffico rallentato su tutta la rete viaria.

La situazione dei treni

Cancellati numerosi treni da Bergamo a Milano come quelli delle 7.02 e delle 10.02 per Milano ma anche l’8.23 da Porta Garibaldi per Bergamo e da Milano Centrale delle 7.05 per Bergamo. Numerosi i ritardi a causa della neve e a causa dei treni guasti sulla tratta dei pendolari. Un esempio il treno delle 6.02 da Bergamo a Centrale che si è fermato a Verdello per un guasto. Ritardi dai 40 minuti in avanti, sono stati inseriti dei bus sostitutivi con inevitabili disagi aggiuntivi a causa anche del traffico sulle strade per la neve.

Via Finazzi a Bergamo alle 8
Via Finazzi a Bergamo alle 8
Neve in via Finazzi a Bergamo
Neve in via Finazzi a Bergamo
la neve sulle piante
la neve sulle piante

Mandaci le tue foto

Le previsioni

Al Nord sono dunque previste precipitazioni sparse che, interagendo con l’aria fredda in afflusso da oltralpe, risulteranno nevose a quote basse, mediamente dai 300-600 metri soprattutto nella giornata di venerdì, a tratti fino al fondovalle sulle Alpi. Quando finirà? La situazione meteo è di grande incertezza, la tregua, ma con clima decisamente freddo e forti gelate notturne, «nella notte su domenica» secondo 3BMeteo.

A Lovere un tir fuori strada

Tir fermo per la neve
Tir fermo per la neve

Disagi sulle strade per la neve che ha attaccato: rallentamenti un po’ ovuqnue perchè la neve sta scendendo in maniera continuativa e ha attaccato su tutta la provincia. All’altezza di Clusone, in direzione Isola Felice segnalato un mezzo pesante fuori strada ma che non crea blocchi alla circolazione.

