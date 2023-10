Raccogli e compra: a Corna Imagna castagne a prezzo «equo»

A Corna Imagna parte la raccolta delle castagne fai da te. Ciò che la cooperativa di comunità Giovani Orme propone ai tanti che amano trascorrere il loro tempo libero nel verde della Valle Imagna è la possibilità per turisti, famiglie e gruppi di raccogliere le castagne all’interno dei castagneti accompagnati dai proprietari, a un prezzo fisso ed equo di 3 euro al chilogrammo. L’iniziativa rientra all’interno della nona Sagra della castagna «Castegne de San Simù» proposta da Amministrazione comunale, cooperativa Giovani Orme, Gruppo alpini, Unione sportiva e Corna Imagna Modus. Inoltre le castagne potranno essere acquistate al bar-pizzeria «Alà Baleta» in via Marche 3.