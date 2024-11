Si incastra con il parapendio, pericolo scampato per un uomo ad Almenno San Bartolomeo

Incastrato ad un’altezza di 10 metri

Il personale ha messo in salvo la persona incastrata con il parapendio tra i rami di un albero, a circa 10 metri di altezza. L’uomo era cosciente e in buono stato di salute: poiché non è stato possibile effettuare il recupero tramite verricello, i soccorritori hanno eseguito una manovra da terra per mettere in sicurezza il malcapitato.